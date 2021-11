SIN OBLIGACION

Estados Unidos aclaró que los menores no vacunados que viajen al país no tendrán que hacer cuarentena

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) indicaron que los ciudadanos extranjeros no vacunados menores de 18 años que viajen a Estados Unidos por vía aérea no tienen que ponerse en cuarentena a su llegada.

La directora de los CDC, Rochelle Walensky, firmó el sábado un decreto revisado que aclara que los niños extranjeros que no han sido vacunados contra el COVID-19 no necesitan aislarse durante siete días al llegar a los Estados Unidos. “Basándose en la potencial dificultad que puede producir la cuarentena para niños menores de 18 años, especialmente cuando van acompañados de un padre o tutor vacunado que no debe hacer cuarentena, los CDC han determinado que el aislamiento no será requerido”, indica el texto firmado por Walensky.

El documento modificado detalla además que los viajeros menores de 18 años no están obligados a ser vacunados a su llegada a Estados Unidos “debido a las circunstancias todavía en evolución de las vacunaciones a niños”. Si desarrollan síntomas, sin embargo, sí deberán aislarse.

Una orden de los CDC había despertado la alarma entre algunos viajeros extranjeros de que sus hijos tendrían que estar en cuarentena durante todo ese tiempo después de su llegada.

El 8 de noviembre, Estados Unidos levantará las restricciones extraordinarias de viaje que han prohibido el ingreso al país a la mayoría de los ciudadanos no estadounidenses que en los últimos 14 días hayan estado en el Reino Unido, los 26 países Schengen de Europa sin controles fronterizos, Irlanda, China, India, Sudáfrica, Irán y Brasil.

También está imponiendo nuevas reglas que requieren que casi todos los visitantes aéreos adultos extranjeros estén vacunados contra el COVID-19.

Estados Unidos autorizó la vacuna anticovid de Pfizer-BioNTech para niños de 5 a 11 años, allanando el camino para una nueva etapa de la campaña de inmunización que concierne a 28 millones de personas. Esta autorización de emergencia otorgada por la Agencia Federal de Medicamentos (FDA) se produjo tras una cuidadosa revisión de los resultados de ensayos clínicos realizados por Pfizer en varios miles de niños.