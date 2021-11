REVELACION

Livia Brito visitó a Faisy, Michelle Rodríguez y Mariana Ramírez en el programa lleva por nombre “Faisy Nights” y cuenta con invitados especiales, diversas dinámicas y la apertura a que los artistas revelen algunos secretos.

La situación de esta polémica actriz no fue diferente, pues tocó varios temas importantes en cuanto a su trabajo, principalmente relacionados a retos que no ha tomado en algunos papeles. Para empezar, Livia Brito habló sobre la posibilidad de representar a un hombre. Brito explicó que si bien le gustaría retarse a dar vida a un hombre, reconoció que no es requisito estricto que se besara con una mujer, pero que de ser necesario, en definitiva sí lo haría por su profesionalismo en la actuación. “Me encantaría hacer de hombre, un personaje de hombre. No se va a besar (con una mujer), de hecho ya me propusieron una. Pero pues soy actriz si me tengo que besar pues me beso, si el personaje amerita que se bese con una mujer (se hace). Si me encantaría disfrazarme de un hombre para ver la caracterización y qué tan bien podría hacerlo como actriz de actuar como hombre” mencionó. Respecto a los medios donde actuaría desnuda, mencionó: “En cine (si haría desnudos), en tele si es como mucho rollo, en teatro sería difícil pero si lo haría”.

También mencionó que durante los rodajes de escenas íntimas llegó a invitar a su pareja para que “viera que onda” y no se pusiera celoso. Es sabido que durante una filmación de una escena con poca ropa, lo último que hay es erotismo, ya que las luces, la coreografía, las cámaras y todo el equipo alrededor lo vuelven una secuencia más aunque el resultado pueda llegar a ser sensual.

Hace un mes, la famosa actriz hizo una dinámica de preguntas incómodas por parte de sus fans, la respuesta que más sorprendió fue sobre Daniel Arenas, pues confesó que estuvo a nada de iniciar un romance con el actor. Ambos compartieron espacio de trabajo, pero su noviazgo no pudo concretarse pues no terminaron de encajar lo suficiente sus personalidades y el actor hizo que Livia Brito se sintiera juzgada.