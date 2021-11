Karol Sevilla busca proyectar su carrera más allá de Televisa y la rechaza

“Estoy viviendo una etapa bien bonita”, dice Karol Sevilla sobre el momento actual por el que atraviesa, pues en su vida sentimental se encuentra viviendo un romance feliz que la tiene emocionada, y en cuanto a la vida laboral, ha retomado ya su faceta como cantante.

Además, está por estrenarse “Siempre fui yo”, la serie que ya grabó en meses pasados en Colombia al lado del también cantante Pipe Bueno, con quien protagoniza una historia que nos mostrará a una Karol más adulta y alejada de “Soy Luna”, el personaje que la lanzó a la fama continental.

La celebridad de 21 años ahora revela cómo puso en una balanza su vida laboral y sentimental, y sus expectativas profesionales ahora que regresó a explotar su faceta como actriz. “La verdad es que ya no quiero hablar sobre ese tema, de que ‘ya no quiero actuar’, porque siempre la vida me dice ‘cállate y vas a actuar’, te lo juro”, cuenta Karol, quien nuevamente se embarcó junto a Disney para protagonizar un proyecto, esta vez juvenil, con el que busca impactar a su público que la sigue desde que con una imagen infantil se dio a conocer en 2016.

Con esta faceta internacional, la actriz y cantante ha puesto la mira en nuevos horizontes, en los cuales de momento no se encuentra Televisa, la empresa donde se formó en su Centro de Capacitación Artística. “En este momento si te soy sincera no trabajaría en Televisa, siento que mis retos son mucho más que eso, como actriz, quiero mucho más”. Y es que el año pasado hizo mucho ruido el rumor de que Karol aparecería como protagonista juvenil al lado de su novio Emilio Osorio en la telenovela “Mi marido tiene familia,” sin embargo no se encuentra interesada en los foros de televisión. “Hace poquito estaba viendo que se estaba diciendo que estaba yo propuesta para una novela, pero no, todos esos rumores son falsos, realmente ahorita estoy enfocada a la música”, afirmó.