5 consejos de fotografía para las redes sociales: Haz que tus fotos destaquen

Cuando se trata de las redes sociales, hay que recordar que la gente sólo busca unos segundos de su día. En esos momentos, la gente necesita fotos que sean claras y fáciles de entender. Aquí tienes cinco consejos de fotografía para las redes sociales: haz que tus fotos destaquen.

Muestra, no digas

Cuando se trata de las redes sociales, la gente quiere ver lo que estás haciendo. No les importa realmente la historia de tu vida. Y, en realidad, no les importan todos los detalles que son importantes para ti. Sólo quieren saber de ti. Si publicas una foto haciendo alguna tarea mundana, como cocinar, intenta incluir un verbo en el pie de foto. Por ejemplo, en lugar de publicar una foto cocinando con el pie de foto “Estoy preparando té”, publica este otro: “Estoy preparando té para mi familia porque estamos a punto de cenar”. Este simple cambio en el pie de foto es una gran manera de mostrar a tus seguidores que eres una persona normal que también hace cosas normales.

Sé tú mismo

Este es un gran consejo. No quieres ser la persona que todo el mundo es. Quieres destacar. Así que sé tú mismo. Cuando publicas una foto tuya con una camisa o una corbata, estás haciendo una declaración sobre cómo quieres que te vea la gente. Este es tu atuendo. Esto es lo que eres. Hace poco, estaba trabajando en mi oficina con la puerta cerrada. Publiqué una foto con mi ropa de trabajo habitual en mis redes sociales. Casi inmediatamente, mis seguidores me preguntaron si estaba enferma o si me había pasado algo malo en la vida. La gente se dará cuenta de lo que estás haciendo. Sólo necesitan unos segundos de tu día para darse cuenta.

Usa el blanco para destacar y el negro para el fondo.

Normalmente, cuando publicas una foto, utilizas la cámara para fotografiar lo que tienes delante. Esto incluye el escritorio, tu ordenador, las paredes, etc. Por supuesto, también están las fotos en las que utilizas tu teléfono, con la cámara configurada para tomar una foto frente a un fondo negro y liso. Estas dos imágenes darán a tus fotos un impacto mucho mayor.

Haz que tus visitantes se diviertan

Las redes sociales pueden ser una herramienta de negocios, pero no deberían sentirse como un trabajo. Debes publicar fotos que sean divertidas y atractivas. La gente quiere ver cosas interesantes. Quieren ver cosas que les hagan querer quedarse y descubrir más. Así que, cuando publiques fotos, asegúrate de crear fotos que hagan que la gente quiera seguir desplazándose. Debes crear fotos que sean divertidas, atractivas e interesantes.

No tengas miedo de agitarlo

Las redes sociales se basan en las impresiones. Y esas impresiones se producen muy rápido. En esos momentos, la gente necesita fotos que sean fáciles de entender. Así que, agítala. Agita tu cámara. Agita tu teléfono. Agita todo para dar a tus fotos un aspecto único. Agítalo para dar a tus fotos un poco de estilo.

Palabras finales

Con los consejos que te hemos dado, podrás hacer grandes fotos para tus cuentas en las redes sociales. Recuerda que estas fotos sólo durarán unos segundos. Por lo tanto, debes asegurarte de que sean fáciles de entender y tengan un mensaje claro. Con estos consejos, podrás crear grandes publicaciones en las redes sociales. Una vez que hayas dominado las técnicas anteriores, también puedes intentar hacer fotos más creativas. También puedes probar a hacer fotos más artísticas. Con las fotos creativas y artísticas, no sólo podrás mostrar tus habilidades fotográficas, sino que también podrás expresar tu creatividad y talento artístico.